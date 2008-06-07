Группа "Здоб ши здуб" попала в аварию

Известная молдавская группа "Здоб ши здуб" отложила европейский тур из-за того, что попала в дорожно-транспортное происшествие, сообщил РИА Новости по телефону из больницы звукорежиссер группы Иван Морару.

В аварии Морару получил перелом ключицы, сотрясение мозга и рваную рану на затылке, у лидера группы Романа Ягупова - легкий ушиб, порезы стеклами.

ЧП произошло в 40 километрах от Кишинева, вблизи курортного поселка Вадул-луй-Воды, примерно в час ночи с пятницы на субботу, когда группа отправлялась в длительный тур Киев-Италия-Румыния-Венгрия, рассказал Морару.

По его словам, "Здоб ши здуб" ехала на гастроли в микроавтобусе "Мерседес", когда в них въехал автомобиль "Фольксваген-Шаран".

"Пьяный водитель автомобиля "Фольксваген", уходя от погони полиции, выскочил на встречную полосу", - сказал звукорежиссер.

По его словам, их автобус "Мерседес-спринтер" перевернулся два раза на скорости около 70 километров. Музыканты вылезли через вылетевшее от удара лобовое стекло.

Полиция сразу вызвала "скорую". Морару - единственный из группы, кто остался в больнице, где музыкантам оказали оперативную медицинскую помощь.

Звукорежиссер сообщил, что пока "Здоб ши здуб" отложил гастрольный тур. Когда он состоится - пока неизвестно.

Популярная группа Zdob Si Zdub была образована в 1994 году. Музыканты в 2005 году попали в финал "Евровидения", где заняли шестое место.