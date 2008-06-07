Казацкую чайку "Спас" не выпускают из Украины

Казацкую лодку-чайку "Спас" не выпускают из Украины. Под угрозой срыва - первый средиземноморский рейс судна за два года с того времени, как его создали.

Как сообщает телеканал "ICTV", плавание задержало отсутствие у казаков паспортов и виз. А инспекция по безопасности судоходства за полгода так и не определила тип чайки по судовому регистру. Казаки жалуются, что бюрократия победила здравый смысл.

В середине июля знаменитая копия исторического украинского корабля XVII века планирует принять участие в международном фестивале во Франции. Там будет представлено почти 2 тыс. реконструкций древних деревянных судов.

В прошлом году Президент Виктор Ющенко взял проект "Казацкая Атлантика" под личный контроль. Он поручил правительству всячески содействовать казакам в путешествии. Но в октябре государственная инспекция по безопасности судоходства запретила "Спасу" выходить в море. Тогда был сорван переход чайки через Атлантику в Америку.

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