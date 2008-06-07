В Донецкой области произошла погоня с перестрелкой

Вчера в результате погони и применения оружия милиция по горячим следам задержала вооруженного грабителя ювелирного салона в городе Снежное Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области, очевидцы ограбления сообщили милиции номера машины, на которой скрылись двое преступников. Милиция вскоре обнаружила эту машину и начала преследование. Когда правоохранители блокировали движение машины с грабителями, они, отстреливаясь, бросились бежать. Сотрудники милиции вынуждены были применить оружие. В результате – один грабитель был ранен в ногу и задержан, а второму удалось скрыться.

Как уточнили в управлении милиции, ориентировочно, грабители вынесли из салона золотых изделий на сумму 100 тыс. грн. У задержанного золото не было обнаружено, он утверждает, что награбленное осталось у его подельника.

В настоящее время милиция отрабатывает все версии, проводит поиски второго грабителя.

Кроме того, правоохранителям удалось установить, что задержанный причастен к аналогичному ограблению, совершенному в этом году в апреле в г. Снежное, тогда было похищено золотых изделий на сумму около 60 тыс. грн.