На донецкой шахте спасли 5 горняков

На шахте в Донецкой области спасены 5 горняков, которые были заблокированы в выработке после обрушения породы.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, около 2 часов ночи 7 июня на шахте "Добропольская" (ГП "Добропольеуголь") на горизонте 450 метров во время выполнения проходческих работ произошло обрушение пород кровли. В результате обрушения 5 горняков оказались заблокированы в выработке. Никто из них травмирован не был.

Подача электроэнергии на аварийный участок была прекращена. Блокированные горняки оборудовали укрытие и поддерживали телефонную связь с прибывшими на шахту горноспасателями. Подача воздуха на участок, где находились потерпевшие, происходила по трубопроводу сжатого воздуха.

Горноспасатели произвели проходку поисковой печи по правой стороне выработки и в 4.05 благополучно вывели пятерых шахтеров из зоны обрушения. Все спасенные находились в удовлетворительном состоянии.