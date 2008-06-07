Введен единый график работы государственных нотариусов

В Украине введен единый график работы государственных нотариальных контор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующий приказ, с текстом которого можно ознакомиться на сайте Минюста, подписал глава ведомства Николай ОНИЩУК.

Согласно документу, для государственных нотариальных контор установлены общие выходные дни - воскресенье и понедельник. При наличии нескольких государственных нотариальных контор в одном населенном пункте выходные дни устанавливаются в субботу-воскресенье или воскресенье-понедельник. Для приема граждан в государственных нотариальных конторах выходными днями являются суббота, воскресенье и понедельник.

Кроме того, приказом устанавливается, что в приемные дни нотариальные конторы должны устанавливать перерывы для отдыха и питания работников продолжительностью не более одного часа таким образом, чтобы государственная нотариальная контора работала непрерывно в течение рабочего дня.

Приказом также предусматриваются другие нововведения, цель которых - улучшить предоставление услуг населению нотариальными конторами.

В частности, управление юстиции обязано обеспечить не реже чем дважды в месяц работу выездных общественных приемных (на протяжении целого рабочего дня) в отдаленных населенных пунктах или районах, которые не обеспечены нотариальными услугами. Ежеквартально утверждать графики работы выездных общественных приемных, о чем информировать население, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, а также средства массовой информации.

Территориальные органы юстиции также обязаны обеспечить создание “горячих линий” по вопросам организации деятельности государственных нотариальных контор, частных нотариусов, обеспечение населения нотариальными услугами и составить графики их проведения и т.п.