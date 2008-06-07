Shell готова не ограничиться инвестициями

Компания Shell, кроме инвестиций, готова привлекать в Украину соответствующие технологии и экспертный потенциал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ, об этом заявил вице-президент компании Shell Риен ХЕРБЕР во время встречи c Г.НЕМЫРЕЙ.

На встрече собеседники обсудили деятельность компании Shell в Украине и перспективы ее последующего развития.

Г.НЕМЫРЯ заверил Р.ХЕРБЕРА в поддержке правительством Украины необходимости внесения изменений в законодательство относительно лицензирования с целью улучшения деятельности иностранных инвесторов.

“Заданием нашего правительства является привлечение стратегических инвесторов в Украину, увеличение количества банковского капитала из государств Европы”, - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Собеседники также обсудили перспективы европейской интеграции Украины, в том числе, процесс заключения соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Напомним, что 6-8 июня Г.НЕМЫРЯ в Нидерландах принимает участие в заседании региональной группы стран-членов Всемирного банка и Международного валютного фонда.