В Украине безработица ниже, чем в Европе

В Украине уровень безработицы стал ниже, чем в среднем по Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом заявила руководитель ведомства Людмила ДЕНИСОВА, докладывая на парламентских слушаниях о ходе выполнения Украиной Европейской социальной хартии (пересмотренной).

Министр, в частности, отметила, что одним из требований, которым должна отвечать страна, ратифицировавшая данный документ, является обеспечение достойного уровня занятости и заработной платы.

Также она привела данные Госкомстата, согласно с которыми в 2007 г. уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, составлял 6,4%, в то время как средний показатель по странам ЕС составлял 7,1%.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, сейчас правительство обращает особое внимание на повышение уровня заработной платы. Она проинформировала, что за январь-апрель 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднемесячная заработная плата в отраслях экономики выросла более чем на 40%. Номинальная заработная плата в апреле текущего года по сравнению с апрелем прошлого года выросла почти на 42%, что в 2,7 раза больше прожиточного минимума для работоспособного лица.

Министр также сообщила, что в этом году, с учетом новых возможностей бюджета и намерений по увеличению прожиточного минимума, размер номинальной заработной платы вырастет до 90,4%, а в следующем году – до 100% прожиточного минимума для работоспособных лиц.