Канада предоставила почти 5 миллионов канадских долларов на поддержку патрульной полиции Украины
12:44, 17 декабря 2015Общество
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Канада предоставила почти 5 млн. канадских долларов на поддержку патрульной полиции Украины.
Канада направила на создание полиции в Украине 5 млн долларов / Фото МВД
Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Департамента патрульной полиции Украины.
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«Стремительный запуск и развитие патрульной полиции Украины происходит благодаря масштабной поддержке международного сообщества, и одним из крупнейших доноров этой реформы является Канада», - говорится в сообщении.
«Почти 5 млн. канадских долларов уже направлено Министерством иностранных дел Канады на поддержку патрульной полиции Украины в важный период, когда новые полицейские выходят патрулировать улицы своих городов по всей Украине», - отмечают в Департаменте патрульной полиции Украины.
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