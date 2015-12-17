Канада предоставила почти 5 миллионов канадских долларов на поддержку патрульной полиции Украины

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Департамента патрульной полиции Украины.

Читайте такжеАваков: Более трети полицейских Киева и области не смогли пройти повторную аттестацию

«Стремительный запуск и развитие патрульной полиции Украины происходит благодаря масштабной поддержке международного сообщества, и одним из крупнейших доноров этой реформы является Канада», - говорится в сообщении.

«Почти 5 млн. канадских долларов уже направлено Министерством иностранных дел Канады на поддержку патрульной полиции Украины в важный период, когда новые полицейские выходят патрулировать улицы своих городов по всей Украине», - отмечают в Департаменте патрульной полиции Украины.