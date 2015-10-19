На Луганщине анонсировали набор в патрульную полицию
16:45, 19 октября 2015Общество
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29 октября 2015 года начнется набор новой патрульной полиции Луганщины.
На Луганщине начнется набор новой патрульной полиции / Facebook, Артем Шевченко
Об этом сообщает ГУМВД Украины в Луганской области.
Подробную информацию об условиях набора в патрульную полицию, адрес комиссии по приему анкет, телефоны и время работы комиссии будут предоставлены дополнительно. Предварительно ознакомиться с онлайн-анкетой и условиями набора кандидаты на службу официальном сайте МВД Украины http://www.mvs.gov.ua в рубрике "Моя новая полиция", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в Черкассах в новую патрульную полицию, набор которой стартовал 21 сентября и завершился 12 октября, подали заявления почти 5400 человек, конкурс на одно место превысил 27 человек.
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