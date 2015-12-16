МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ливию и Бурунди

Это связано с продолжающимся обострением ситуации безопасности в Ливии, активизацией деятельности на территории этой страны международных террористических группировок, многочисленными фактами похищения людей, в том числе иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, в связи с передислокацией Посольства Украины из г.Триполи в г.Тунис (Тунисская Республика) возможности оказания помощи гражданам со стороны украинской дипмиссии крайне ограничены.

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В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины по телефону: + 216-941-273-42, который работает круглосуточно, или звонить на «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

МИД также настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Бурунди или покинуть ее территорию в связи с резким обострением ситуации безопасности в этой стране.

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В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Бурунди, или других обстоятельств, требующих немедленного реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Кения по телефону: + 254-733-366-366, e-mail: emb_ke@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, подчеркивается в сообщении.