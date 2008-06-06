Медведько назначил ряд прокуроров (список)

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил ряд прокуроров городского, районного в городах, межрайонного и районного уровней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, прокурором г. Черновцы назначен Василий БЛАУШ; прокурором Никопольской природоохранной межрайонной прокуратуры Днепропетровской области - Денис СПЕСИВЦЕВ; прокурором Орджоникидзевского района города Запорожье – Виктория НАУМЕНКО; прокурором Артемовского района г. Луганск – Сергей БЕСЕДА.

Кроме того, в соответствии с приказом А.МЕДВЕДЬКО, прокурором Криничанского района Днепропетровской области назначен Игорь КОРОЛЕХ; Маневичского района Волынской области – Юрий ЛИКУНОВ; Гадячского района Полтавской области – Василий ШКОЛЬНЫЙ; Хорольского района Полтавской области – Александр ГОРОБЕЦ; Костопольского района Ровенской области – Юрий МЕЛЬНИК; Сарненского района Ровенской области – Владимир ПИТЕЛЬ; Зборивского района Тернопольской области – Юрий ГУЛКЕВИЧ; Великоалександровского района Херсонской области – Сергей ПЕРВАК; Белоозерского района Херсонской области – Руслан ГРИЩУК и Изяславского района Хмельницкой области – Александр БАЗАН.