Украина готова совместно с голландскими правоохранителями провести расследование относительно похищенных в Нидерландах картин - Деканоидзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам перед публичным отчетом членов антикоррупционного блока правительства о выполнении программы деятельности Кабинета министров Украины.

"Как глава Национальной полиции Украины, я могу заверить вас, что в кратчайший срок мы ожидаем официальный запрос от Генпрокуратуры Нидерландов, адресованный Генпрокуратуре Украины. Я хочу заверить вас, что мы открыты и ждем в Украине официальных представителей следствия, которые могут провести изучение этих материалов и запроса вместе с нашими следователями", - заявила Деканоидзе.

Она подчеркнула, что Украина готова принять голландскую делегацию с целью расследования инцидента с нидерландскими картинами.

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Справка УНИАН. На сайте музея Вестфрис (Westfries) нидерландского города Хоорн размещено сообщение с просьбой к властям Украины помочь в возврате украденных картин, за которые добровольческий батальон "Святой Марии" якобы требует 50 млн евро.

В сообщении отмечается, что были похищены 24 картины и 70 предметов из серебра XVII и XVIII вв.

"Муниципалитет Хоорна получил надежду, что картины и серебро будут возвращены, когда в прошлом году одна из похищенных картин появилась на одном из украинских сайтов. В июле 2015 года два человека сообщили Посольству Нидерландов в Киеве, что они представляют украинский добровольческий батальон. Этот батальон ОУН заявил, что имеет полную коллекцию украденных картин", - пояснили в музее.

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Батальон выразил готовность передать картины, но при определенных условиях, одно из которых - не привлекать к этому процессу украинскую власть, а также выплатить им 50 млн евро, утверждают в музее.

В сообщении музея указано, что информаторы специалиста по похищенным произведениям искусства Артура Бранда, которого приобщили к ведению переговоров, назвали два имени - лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока и экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

Сегодня, 10 декабря, бывший первый заместитель командира добровольческого батальона ОУН, фигурант скандала с похищенными картинами Борис Гуменюк заявил, что украденные полотна находятся на оккупированной территории Донецкой области.