Ющенко ветировал закон об ограничении надбавок на ”социальные” продукты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой закон Украины «О регулировании реализации отдельных социально значимых продуктов питания».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В пресс-службе отметили, что В.ЮЩЕНКО воспользовался своим правом в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.

Согласно решению главы государства, предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании парламента будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК.

В.ЮЩЕНКО считает, что принятый Верховной Радой Украины 16 мая 2008 года закон Украины «О регулировании реализации отдельных социально значимых продуктов питания» не может быть подписан из-за того, что установлением предельно допустимой торговой надбавки на указанные продукты фактически ограничиваются права субъектов хозяйствования в определении цены на принадлежащий им товар, чем нарушается основополагающее право владельцев относительно распоряжения своей собственностью по собственному усмотрению (часть первая статьи 41 Конституции Украины, часть первая статье 319 Гражданского кодекса Украины).

Кроме того, закон, поступивший на подпись, также не отвечает положениям Основного Закона государства и Гражданского кодекса относительно в вопросе защиты государством прав всех субъектов права собственности и хозяйствования, нерушимости права собственности, невмешательства государства в осуществление владельцем права собственности (часть четвертая статье 13, часть четвертая статьи 41 Конституции Украины, части третья и шестая статьи 319, часть первая статье 321 Гражданского кодекса Украины).

В.ЮЩЕНКО объясняет свое решение и позицией Антимонопольного комитета Украины, согласно которой введение жесткого регулирования реализации отдельных социально значимых товаров на долгосрочный период может привести к устранению, ограничению или искажению конкуренции.

Поэтому, по мнению главы государства, устанавливаемые законом ограничения не отвечают также принципам свободы предпринимательской деятельности, защиты государством конкуренции в предпринимательской деятельности (статья 42 Конституции Украины, статьи 43, 44 Хозяйственного кодекса Украины).

Кроме того, В.ЮЩЕНКО считает, что недостаточно четкая концепция закона, неопределенность применяемых в нем терминов могут существенно осложнить его исполнение, привести к злоупотреблениям во время его применения.

“Реализация закона значительно осложнится также при наличии посредника между производителем и розничным продавцом. Ведь закон не устанавливает обязательность обнародования посредником данных о цене, по которой он закупал продукцию у производителя. В соответствии с законом Украины «Об информации» лица, владеющие информацией, в частности профессионального, делового, производственного, коммерческого характера, которая является предметом их коммерческого интереса, самостоятельно определяют режим доступа к ней (статья 30). В таких условиях предприятие розничной торговли не сможет получить достоверную информацию о цене, по которой производитель продал товар посреднику, а, следовательно - определить предельную торговую надбавку”, - объясняет свою позицию Президент.

По его мнению, при определении размера торговой надбавки на социально значимые продукты не учтено также, что для различных видов этих продуктов необходимы разные объемы расходов на доставку, хранение, упаковку, маркировку и тому подобное. При таких условиях 15-процентная надбавка для отдельных продуктов (особенно овощей, молока) может не покрыть маркетинговые расходы, в результате чего предприятия торговли будут отказываться от этих товаров, что может вызвать их дефицит на отдельных рынках.