Донецкая тройка судей урезала большую часть доказательств защиты по делу Савченко - адвокат

Об этом в Twitter сообщил ее адвокат Николай Полозов.

«Сегодня донецкая тройка судей уже урезала, по ходатайству прокуроров, более чем в пять раз объём письменных доказательств защиты", - написал он.

По словам адвоката, «нет сомнений, что все ходатайства защиты об исследовании доказательств алиби Савченко будут отклонены в кратчайшее время».

Также Полозов отметил, что судьи не дают украинской летчице «даже гипотетической возможности защититься на этом судилище».

Также, по его мнению, в суде торопятся с вынесением приговора Савченко.

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«После заявления Маркина (Владимир Маркин - представитель Следственного комитета России) и сегодняшнего суда по делу Савченко нет никаких сомнений, что власть решила вынести приговор до Нового года», - написал Полозов.

Вместе с тем, он считает, что приговор - не конечная точка в деле Савченко, а отправная.

«Её освобождение состоится в результате политического давления на Кремль, на Путина… Ни Украина, ни Запад не признают фальшивый суд и его приговор Савченко и добьются от Путина её освобождения. Вопрос, что он (Путин) потребует взамен», - прокомментировал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы.

Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

На днях в интервью российским СМИ Маркин предположил, что приговор Савченко могут вынести к концу этого года, и вердикт будет суровым.