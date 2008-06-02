ПР выдвинула ультиматум Тимошенко: вплоть до отставки

Партия регионов обещает поставить вопрос об отставке правительства, если Кабинет министров Украины безотлагательно не внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины проект изменений и дополнений в государственный бюджет на 2008 год.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, текст которой передан агентству УНИАН.

В Партии регионов напоминают, что указанные изменения, в соответствии с решением парламента, должны были быть поданы правительством еще до 1 марта текущего года.

”Мы требуем от правительства Юлии ТИМОШЕНКО антиинфляционных мероприятий, которые бы гарантировали социальную защиту от непрестанного роста цен и сверхвысокой инфляции”, отмечают в Партии регионов.

Также партия требует отчета правительства перед парламентом “за катастрофическое состояние украинской экономики, за гиперинфляцию, за валютно-курсовую политику и ревальвацию гривни, за резкое падение уровня жизни людей”.

Партия регионов предупреждает, что в случае невыполнения правительством этих требований, они будут ставить вопрос об отставке Кабинета министров, “которому красную карточку уже предъявил украинский народ”.

”Мы считаем нынешнюю политическую и экономическую ситуацию угрожающей для национальной безопасности Украины и оцениваем меры, предпринимаемые Президентом Украины и СНБО, недостаточными и нерешительными. Партия регионов не может быть посторонним наблюдателем в то время, когда нынешняя власть разрушает фундамент украинской государственности, спокойствие и благосостояние людей. Мы требуем быстрых, конкретных и конструктивных действий, направленных на преодоление экономического и социального кризиса в Украине”, говорится в заявлении.