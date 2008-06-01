Ющенко и Тимошенко поздравили работников водного хозяйства

Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили работников водного хозяйства Украины с профессиональным праздником.

Как отметил глава государства в своем приветствии, размещенном на его сайте, “вода является бесценным природным ресурсом, значение которого в современном мире растет с каждым днем. Мы должны беречь и рационально пользоваться нашими водными богатствами, ведь отношением к ним определяется уровень цивилизованности и культуры общества, его беспокойство о будущих поколениях”.

Президент подчеркнул, что благодаря профессионализму и высокой ответственности работников водного хозяйства в Украине должным образом обеспечено водное ведение хозяйства, налажено водоснабжение населения.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила весомый вклад 33-тысячного коллектива водохозяйственников, “который денно и нощно обеспечивает потребности людей и всех отраслей экономики в водных ресурсах”. “Вы как настоящие хозяева над ними защищаете города и поселки от иногда вредного воздействия воды”, - идет речь в приветствии премьера, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что “вместе с вами - большой армией специалистов, которые работают на государство, мы сделаем нашу Родину красивой и могучей”.

Глава правительства пожелала работникам водного хозяйства успехов в этом почетном и ответственном деле, счастья, мира, здоровья и семейного уюта.