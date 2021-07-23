Морякам запретили въезд в Украину на три года.

12 граждан России пытались попасть в Украину, предъявив на границе паспорта временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

На пункте пропуска "Морской порт Южный" в Южном во время оформления судна под флагом Либерии пограничники обнаружили 12 членов экипажа, которые были гражданами России.

Мужчины предъявили недействительные документы регистрации оккупированного Крыма. Этим иностранцам пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Читайте такжеСБУ разрешила посещать Украину двум испанским журналистам из черного спискаСогласно ст. 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом.

Любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий, объясняют пограничники.

Одновременно сообщается о еще одной попытке россиян пересечь границу Украины.

23 июля в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) у пограничников возникли сомнения относительно принадлежности документа одному из пассажиров микроавтобуса.

"37-летний мужчина направлялся в Польшу. Правоохранители выяснили, что паспорт гражданина Греции предъявителю не принадлежит, также документ оказался поддельным. Позже иностранец сообщил, что он является гражданином РФ", – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и привлечения к административной и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 Куоап и по ч. 4 ст. 358 УКУ.

Автор: Яна Ставская