Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

09:21, 01 декабря 2015
Общество
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Сегодня погода в Украине ухудшится – ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица.

Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"Днем 1 декабря в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; местами, кроме южной части, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

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