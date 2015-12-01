Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Об этом сообщает пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"Днем 1 декабря в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; местами, кроме южной части, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.