Кабмин утвердил численность призывников на срочную службу в ноябре

Об этом говорится в распоряжении правительства от 25 ноября.

Так, 7 706 человек намерен призвать в Вооруженных силы, 3 500 тыс. человек - Национальную гвардию и 800 - Государственную специальную службу транспорта.

Сообщается, что объем расходов на одного призывника составляет 2849 гривен 13 копеек.

Читайте такжеМинобороны уверяет, что не заинтересовано в призыве "немотивированных" бойцов на военную службу

Кроме того, Министерству обороны поручено обеспечить проездными документами призванных на срочную военную службу, для следования от сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы, а также обеспечить их питание во время пребывания в указанных пунктах и дороге.