Кабмин утвердил численность призывников на срочную службу в ноябре

18:42, 30 ноября 2015
Общество
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Кабинет министров утвердил численность подлежащих призыву на срочную военную службу в ноябре 2015 г., из областей и г. Киева в 12006 человек. 

REUTERS

Об этом говорится в распоряжении правительства от 25 ноября.

Так, 7 706 человек намерен призвать в Вооруженных силы, 3 500 тыс. человек - Национальную гвардию и 800 - Государственную специальную службу транспорта. 

Сообщается, что объем расходов на одного призывника составляет 2849 гривен 13 копеек. 

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Кроме того, Министерству обороны поручено обеспечить проездными документами призванных на срочную военную службу, для следования от сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы, а также обеспечить их питание во время пребывания в указанных пунктах и дороге. 

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