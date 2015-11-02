В Украине стартовал осенний призыв, перенесенный из-за выборов
11:12, 02 ноября 2015Общество
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В Украине стартовал осенний призыв, который президент Петр Порошенко своим указом перенес из-за проведения местных выборов.
Всего планируется на службу призвать 11 тыч. человек / Фото УНИАН
В течение ноября на срочную службу планируют призвать 11 тыс. человек в возрасте от 20 до 27 лет, сообщает ТСН.
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В армии будут служить 6 тыс. украинцев, еще 5000 - в Национальной гвардии. Призывники с высшим образованием будут служить год, без высшего образования - полтора года. В то же время, срочников обещают не привлекать к боевым действиям в зоне АТО.
Напомним, что ранее глава Минобороны Степан Полторак заявил, что его ведомство не заинтересовано в "уличном" призыве украинцев.
Сегодня стартовал осенний призыв
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