В переводе инструкции к вакцине нашли ошибки

Заместитель министра здравоохранения Валерий Бедный допускает наличие ошибок при переводе на украинский язык инструкции по применению вакцины против кори и краснухи.

Об этом сообщает Обком со ссылкой на Украинские новости.

«Инструкция, которая вышла с украинским переводом, не совсем соответствует оригиналу», - сказал Бедный. В частности, он отметил, что в инструкции, переведенной на украинский язык, присутствует указание цвета вакцины, которого в инструкции-оригинале нет.

«Почему надумали дописать, что она должна быть бледно-розовой, бледно-желтой я не знаю. В оригинале нет описания цвета», - сказал он.

Бедный сообщил, что в связи с этим проводится служебное расследование.

По его словам, согласно законодательству, вносить изменения в инструкцию имеет право только завод-производитель, в данном случае - Serum Institute of India.