На Луганщине СБУ предотвратила переправку боевикам 15 тысячи литров дизтоплива (фото)

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и сотрудниками Государственной фискальной службы блокировали канал переправки дизтоплива террористам.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, на железнодорожном контрольном пункте въезда-выезда в поселке Нырково Луганской области сотрудники СБУ задержали тепловоз, машинист которого пытался перетянуть на неподконтрольную Украине территорию неработающий локомотив, который использовался как танкер для 15 тыс. литров дизельного топлива.

Читайте такжеКак живет оккупированный Новоазовск (видео)

Следственным отделом УСБУ в Луганской области рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

Изучается причастность к афере некоторых должностных лиц государственного предприятия «Донецкая железная дорога».