Во Львове задержали иностранца, который находился в розыске Интерпола

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Львовской области.

"Работники Галицкого отдела полиции совместно с работниками управления Службы безопасности Украины во Львовской области 24 ноября задержали во Львове 32-летнего гражданина Швеции. Мужчина с марта 2013 года находился в розыске Интерпола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировку на указанного гражданина львовские правоохранители получили от украинского бюро Интерпола.

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В Нацполиции отметили, что "основанием для задержания иностранца (согласно ст.208 УПК Украины) стал ордер на арест, выданный по решению одного из судов Швеции. На родине мужчину обвиняют в совершении покушения на умышленное убийство".

В настоящее время задержанный находится под стражей.

Как сообщал УНИАН ранее, 17 ноября в аэропорту "Борисполь" пограничники выявили и задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Мужчина был обнаружен среди пассажиров, прибывших из Афин (Греция).