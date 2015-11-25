Пострадавший от ноги Парасюка СБУшник Писный отказался от статуса "участник боевых действий"

Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН.

В начале своего заявления Писный упоминает инцидент, который произошел между ним и народным депутатом Владимиром Парасюком 19 ноября.

«Он (инцидент – УНИАН) является недопустимым для демократической страны. В цивилизованном государстве разрешение любых конфликтов и споров происходит исключительно в правовой плоскости. Поэтому хочу извиниться перед всеми украинцами за тот позор, который им пришлось наблюдать, участником которого я вынужденно стал. Поэтому хочу попросить прощения за действия народного депутата Украины, который демонстрирует на официальном парламентском мероприятии «искусство восточных единоборств», - отметил генерал СБУ.

Далее он сообщает, что, «хотя и выполнял задачи в зоне проведения АТО», отказывается от статуса "участник боевых действий".

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"О предоставлении мне статуса участника боевых действий, хочу сообщить следующее. С 30.07.2014 года по 02.08.2014 года я, выполняя приказ, находился в зоне проведения антитеррористической операции. Высшее руководство МВД было обязано в месячный срок после окончания выполнения задач подать на рассмотрение ведомственной комиссии соответствующие документы о выполнении мною служебного долга в зоне АТО. Весь порядок представления и оформления документов проходил в соответствии с требованиями закона. Информирую, что я написал официальное заявление об отказе от этого статуса", - отметил Писный.

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Как сообщал УНИАН, 19 ноября во время заседания комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Парасюк ударил Писного ногой. Это произошло во время рассмотрения вопроса об обращении Парасюка по поводу назначении Писного на соответствующую должность.

Генерал написал заявление в Генеральную прокуратуру Украины о его избиении при исполнении служебных обязанностей.

В ГПУ по данному факту открыли уголовное производство.