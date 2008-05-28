Прогноз погоды на 29 мая - 2 июня

Завтра в Украине будет тепло, местами пройдут дожди и ливни.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 29 мая на территории страны переменная облачность. Ночью в Украине, кроме западных областей, днем в южной части, восточных и Днепропетровской областях кратковременные дожди, грозы, кое-где град, ночью в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму местами сильные ливни. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных и западных областей, порывы 15-20 м/с, ночью и в первой половине дня в южной части и в Донецкой области местами 25-30 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 16-21°, в Закарпатье до 25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

30-31 мая в Украине переменная облачность. Без осадков, только днем 31 мая в восточной части небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей 10-15°; днем на Левобережье 16-21°, на остальной территории 19-24°, в Закарпатье и Одесской области 23-28°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

1 июня в восточной половине страны небольшой дождь, 2 июня без существенных осадков; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 5-11°, на юге и Закарпатье 9-15°; днем 17-23°, в западных областях и в Одесской области местами 25°, в Закарпатье до 29°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 18-20°.

30-31 мая в столице переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

1-2 июня в Киеве преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится.