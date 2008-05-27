Станция метро «Красный Хутор» дала течь (фото)

Лужи и тряпки стали частью интерьера новой станции. На второй день после открытия стены залило водой.

«Скупой платит дважды» - эту пословицу сполна можно применить к открытию новой станции метро «Красный Хутор». Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

Уже ни для кого не секрет, что за день до открытия она была готова процентов на 85. Но предстоящие выборы и возможность в очередной раз пропиарить местную власть заставили строителей работать круглосуточно. А ведь работа в таком темпе зачастую не бывает качественной. В итоге уже на второй день после открытия станции мраморный пол платформ «украсили» ведра и половые тряпки.

Прямо на ступеньках двое ребят орудуют половыми тряпками. Еще несколько кусков серой материи разложены по всему перрону.

- Приходится постоянно убирать воду, - жалуется молодежь. - Но она все прибывает и прибывает. Где она здесь взялась, мы и не знаем.

Рассказ ребят тут же подхватил старший по смене.

- Это никакая не вода, простой концентрат воздуха - объясняет научными терминами мужчина. - Станция новая, бетон еще холодный. На улице плюс 13, а здесь под землей все 24. Вот он и собирается на стенах. Получается что-то похожее на холодильник.

Пока начальник пытался объяснить суть проблемы, парни отвинтили один из плинтусов. Тут же ручьем хлынул «концентрат». Сразу же получилось полведра.

А вот начальник станции «Красный Хутор» изобретать велосипед не стал, рассказав, что всему виной дожди.

- Вчера вечером прошел сильный дождь, - говорит Людмила Васильевна, начальник станции «Красный Хутор». - Вода находит любые щели. Вот и результат. Но можете не волноваться, для пассажиров никаких неудобств нет. Станция и дальше будет работать в обычном режиме, а течь мы устраним.

Несмотря на активность ремонтной бригады, что-то подсказывает, что в Киеве появилась еще одна вечно плачущая станция. Характерно, что на этой ветке подобное не редкость. "КП в Украине" предлагает вспомнить хотя бы станции «Золотые ворота», «Лукьяновская», «Выдубичи» с вечно мокрыми тряпками на перроне…