Александр Рувин, на которого совершено покушение, был главным экспертом по делу МH17 и Иловайской операции

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По его словам, покушение на Рувина может стать серьезной проблемой для государства, потому что он играет ключевую роль в расследовании с украинской стороны гибели малайзийского "Боинга". Александр Рувин является единственным в Украине экспертом-взрывотехником с международной сертификацией.

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Он входит от Украины в международную комиссию по расследованию гибели малайзийского "Боинга" и именно он представлял позицию Украины на всех заседаниях, разоблачая манипуляции российских экспертов.

"Именно в НИИ сделан биохимический анализ поражающих элементов российского "Бука", проведена экспертиза боевых частей всех украинских зенитных ракет и ракет "воздух-воздух", которая доказала непричастность Украины к преступлению. На выводах его экспертиз основывается прокуратура Нидерландов в этом деле. И следственные действия продолжаются - так, на днях, Украина направляет в Нидерланды партию вещественных доказательств по делу", - пишет Бутусов.

Рувин возглавил группу военно-тактической экспертизы.

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"Рувин внес огромный вклад в проведение военно-тактической экспертизы, которая дала объективную оценку гибели 29 августа 2014-го не менее 350 украинских воинов, окруженных в Иловайске. Военно-тактическая экспертиза по Иловайску позволяет дать в суде оценку действиям руководства Генштаба, и такой суд обязательно состоится", - отметил он.

Также Рувин был экспертом по делу о гибели самолета Ил-76 в луганском аэропорту, где погибли 49 военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, инцидент произошел 18 ноября вечером на Оболони. Выехавшие на вызов правоохранители, по словам очевидцев, установили: мужчина приехал домой на автомобиле. Как только он вышел из автомобиля, к нему подбежал неизвестный и произвел три выстрела из неустановленного оружия. Когда потерпевший упал, нападавший скрылся с места происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личность нападавшего.