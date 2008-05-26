В Одессе стартует Всеукраинская гражданская акция «Мы - за НАТО»

Сегодня в Одессе начинается Всеукраинская гражданская акция “Мы – за НАТО”.

Как сообщили УНИАН организаторы, акция предусматривает проведение массовых мероприятий представителей национально-патриотических объединений и украинской молодежи в регионах с целью доведения до широких слоев населения преимуществ вступления Украины в Североатлантический альянс.

Гражданская акция начнется сегодня, 26 мая, в городе Одесса возле памятника Воронцову приблизительно в 14.00. Акция продолжится 27 мая в Николаеве и в дальнейшем охватит все области Украины, прежде всего юго-восточные регионы.

По убеждению организаторов, именно в этих регионах чувствуется информационный вакуум по этому вопросу.

Ожидается, что в этих мероприятиях, которые будут проходить на центральных площадях отмеченных городов, примут участие около 700 человек.

“Эта акция – это общественная инициатива по проведению разъяснительной работы о НАТО. Цель одна – показать, что у Альянса есть много преимуществ”, - сообщили организаторы.

Акция завершится в Киеве.