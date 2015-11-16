Уголовные дела или "командировка" на Донбасс: разведка рассказала, кто пришел на смену "вежливым людям" из РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отмечают, что военнослужащие ВС РФ отказываются добровольно участвовать в вооруженном конфликте на Донбассе.

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"Российское командование осуществляет меры по принудительному набору личного состава на должности младших командиров из военнослужащих, совершивших правонарушения. Их ставят перед выбором: уголовная ответственность или "командировка" в Украину. По прибытии таких командиров на временно оккупированных территориях нашей страны фиксируются нарушения воинской дисциплины, общественного порядка, неуважение к подчиненным и тяжелые конфликтные ситуации", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее укаинская разведка сообщила, что Россия покупает в Турции подержанные суда для морских перевозок в Сирию.