ФМС РФ намерена продлить работу пунктов временного размещения для беженцев из Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, постановление правительства РФ о финансировании в 2015 году временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, применяется до 31 декабря 2015 г.

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"Для продолжения оказания помощи в социально-бытовом обустройстве в 2016 году Федеральной миграционной службой подготовлен проект постановления правительства РФ, предусматривающий размещение граждан Украины и проживавших на территории Украины лиц без гражданства в пунктах временного размещения, который в настоящее время проходит процедуру согласования в Министерстве финансов Российской Федерации. При этом размещение граждан Украины в пунктах временного размещения предусматривается в течение периода с 1 января по 31 декабря 2016 г.", - говорится в сообщении.

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Вчера российские СМИ сообщили, что пункты временного размещения для беженцев из Украины будут закрыты в РФ до конца года.

Как сообщал УНИАН, по данным ФМС, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.