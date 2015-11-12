В Нацполиции уже переназначили более 12 тысяч следователей

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы Нацполиции – начальника Главного следственного управления Александр Вакуленко, проинформировали УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

По его словам, во время переходного периода (6-8 ноября) практически во всех регионах была проведена необходимая работа по их переназначению, благодаря чему не допущено "правового коллапса", а также обеспечено реагирование на сообщения о преступлениях.

"Фактически ни в одном из регионов государства не произошло ни правового "коллапса", ни такой ситуации, что не были должным образом зарегистрированы преступления и не было обеспечено реагирование на них", – отметил руководитель следственного подразделения Нацполиции.

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Как сообщал УНИАН, закон «О Национальной полиции» вступил в силу 7 ноября и в тот же день утратил силу закон «О милиции».

В то же время эксперты опасались, что 7 ноября в стране может произойти «полный коллапс правоохранительной системы», поскольку вовремя не была осуществлена комплектация полицейских подразделений лицами из числа работников милиции, которые имели бы желание проходить службу в Национальной полиции.

«Это означает, что все работники милиции с 7 ноября утрачивают статус представителей вооруженного органа государственной власти. С 7 ноября следователи милиции не будут иметь права совершать какие-либо следственные действия, работники ГАИ не будут иметь права следить за порядком на дорогах, сотрудники патрульных служб не будут иметь права задерживать пьяниц, хулиганов и преступников», - заявлял, в частности, заместитель председателя Совета адвокатов Киева Валентин Степьюк.