В Мариуполе пройдет фестиваль документального кино Docudays

Cегодня в Центральной городской библиотеке им. Короленко было объявлено об открытии XII Международного путешествующего фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA в Мариуполе.

Об этом 0629 сообщили в библиотеке.

Как рассказал координатор фестиваля Григорий Курачицкий, в этом году лучшие документальные фильмы о правах человека смогут увидеть жители более 200 городов Украины.

Путешествующий фестиваль Docudays UA пройдет с октября по декабрь включительно и посетит Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Ивано-Франковсую, Кировоградской, Львовскую, Луганскую, Полтавскую, Херсонскую, Черниговскую, Черновицкую, Тернопольскую, Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Харьковскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Закарпатскую, Николаевскую, Ровенскую, Хмельницкую области, а также АР Крым.

Читайте такжеВ Мариуполе в преддверии праздника наградили около 80 лучших работников культуры

В Мариуполе показы фестивальных фильмов будут проходить в Мариупольском государственном университете, библиотеке им. В.Г. Короленко, ДК «Молодежный», для военнослужащих в воинских частях, в школах, в Володарском и Первомайском районах, в Мариупольском лицее, а также в учреждениях пенитенциарной системы. Зрители смогут пообщаться с известными правозащитниками, деятелями культуры и художниками.

Координатор Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA Светлана Селиверстова, рассказала, что в программу нынешнего Странствующего фестиваля вошли фильмы-победители и фильмы внеконкурсных программ XII Docudays UA.

В программу путешествующего фестиваля вошли также фильмы из программы "Эффект Грузии" рассказывающие об опыте войны с Россией и последующем восстановлении страны.