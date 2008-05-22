В Черновцах трех маленьких детей бросили в запертой квартире

В Черновцах работники Службы по делам детей Черновицкого городского совета, работники милиции и спасатели обнаружили троих маленьких детей, оставленных на произвол судьбы в закрытой квартире на седьмом этаже одного из домов.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение о том, что на седьмом этаже малыш, держась за бельевую веревку, наклонился через балкон, поступило в Службу по делам детей Черновицкого городского совета от соседей. Они также сообщили, что в упомянутой квартире дети находятся без присмотра взрослых и нуждаются в срочной помощи.

Милиция и спасательные подразделения МЧС взломали дверь помещения и освободили из закрытой квартиры четырех- и трехлетнего мальчиков и пятилетнюю девочку.

В первую очередь, что сделали спасители, – это накормили детей.

По сообщению черновицких СМИ, двое старших детей передали в приют для несовершеннолетних, а самого младшего мальчика – в Дом ребенка. Однако трехлетний малыш был настолько слабым, что его сразу перевели в городскую детскую больницу. Ребенок не может самостоятельно ходить, не разговаривает и нуждается в комплексном обследовании и лечении.

Родителей детей обнаружили на следующий день. Они оба находились в состоянии похмелья.

По словам матери, самый младший сын «не ходит из-за устаревшей травмы», полученной во время игры с собакой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Матери детей угрожает уголовная ответственность. А 27 мая на заседании Черновицкого горисполкома будет рассматриваться вопрос о лишении этой женщины родительских прав.