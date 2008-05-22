Станции метро “Куреневская” в Киеве нет и не будет

Проект развития столичного метро не предусматривает открытие станции “Куреневская”.

Об этом УНИАН уточнили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, отвечая на вопрос, где именно будет открыта эта станция.

“Нет и не предусматривается такой станции. Ближайшие 4 года точно”, - сказала руководитель пресс-службы столичного метрополитена Надежда ШУМАК.

Как сообщал УНИАН, на Куреневско-Красноармейской линии киевского метрополитена в направлении массива Теремки строятся три новые станции: «Демиевская», «Голосеевская» и «Васильковская».

Сегодня газета “Хрещатик” проинформировала, что до конца нынешнего года столичные власти, кроме станции “Красный хутор”, запланировала открытие еще трех станций метрополитена на Куреневско-Красноармейской линии: “Демиевской”, “Васильковской” и “Куреневской ”.