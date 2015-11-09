Казачьи подразделения боевиков выразили недоверие Плотницкому - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации разведки, в зоне конфликта обостряется борьба между представителями незаконной власти "ЛНР" за перераспределение сфер влияния и полномочий.

"После инцидента со снятием с должности командира 6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК Павла Дремова от руководящих должностей в Свердловской районной администрации (Луганская область) отстранены представители российского казачества. Это привело к радикализации настроений большинства казаков. В г. Ровеньки проведено собрание главарей казачьих отрядов, действующих в населенных пунктах Красный Луч, Стаханов и Свердловск. Во время мероприятия выражено недоверие т. н. "главе ЛНР" Игорю Плотницкому, который обвиняется в контрабанде угля, продаже гуманитарной помощи и репрессиях против оппонентов", - сообщили в управлении разведки.

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В ответ на это Плотницкий дал команду расформировать ряд "подразделений территориальной обороны", основу которых составляют представители местных казачьих организаций.