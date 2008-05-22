В Киеве завтра откроют новую станцию метро

В Киеве в пятницу, 23 мая, торжественно откроют новую станцию метро “Красный хутор” Сырецко-Печерской линии.

Как сообщает газета “Хрещатик” (№79 (3305)) со ссылкой на пресс-службу КП “Киевский метрополитен”, вчера на участке столичного метрополитена от станции “Бориспольская” до станции “Красный хутор” запустили тестовый поезд. Поездка прошла без сбоев и замечаний. Теперь продолжают “обкатку” пускового участка.

Благодаря введению в эксплуатацию новой станции улучшится транспортное обслуживание Харьковского массива и прилегающих к нему районов. В метрополитене отмечают также, что станцию строили с перспективой создания междугородного и международного вокзалов.

“Хрещатик” напоминает, что до конца нынешнего года столичные власти запланировала открытие еще трех станций метрополитена на Куреневско-Красноармейской линии: “Демиевской”, “Васильковской” и “Куреневской”. В 2009-м киевляне смогут пользоваться “Львовской брамой”, а до 2012 г. метро появится и на Троещине.