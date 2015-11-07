СБУ задержала предпринимателя, который помогал Януковичу завладеть землями Сухолучья

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. «Бывшего директора ООО «Дом Лесника» Юрия Булаву, который находился в общегосударственном розыске, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Херсонской области», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеНа базе бывших охотничьих угодий Януковича в Сухолучье хотят создать национальный парк«Булава обоснованно подозревается в том, что был основным сообщником Виктора Януковича в завладении землями Сухолучского лесничества на территории Вышгородского района Киевской области», - отметила пресс-секретарь.

В настоящее время задержанного доставляют в Генеральную прокуратуру для проведения следственных действий, сообщили в СБУ.