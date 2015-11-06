Никакого "дела Корбана" уже не существует - адвокат

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила адвокат лидера партии «УКРОП» Оксана Томчук.

Она отметила, что 21 час судебного процесса является абсолютным рекордом в Украине.

По словам адвоката, сегодня с самого утра ей начали приходить сообщения с поздравлениями и словами поддержки. «Это свидетельствует о том, что сегодня говорить, что есть какое-то «дело Корбана», наверное, уже нельзя. Потому что это не есть «дело Корбана». Так случилось, что он у нас получился как символ определенной борьбы. На самом деле, для меня лично, это дело противостояния двух систем. С одной стороны – это старая система, у которой есть лицо, и, по моему мнению, это лицо президента, а с другой стороны – те ростки нового сообщества, которое не хочет в эту систему вживляться. Я считаю, что мы сегодня смогли доказать то, что можно запусти 500 альфовцев, свести все автоматы мира, но это иллюзия того, что эта система существует. Ее не существует... Мы сегодня это показали, что при содействии общества мы можем ее свергнуть... Нам удалось получить результат. Это было очень трудно», - сказала Томчук.

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Она подчеркнула, что с самого начала все обвинения в адрес Корбана были сфальсифицированными. «Картинка была сфальсифицирована с первой минуты. Для того чтобы так масштабно фальсифицировать дело, мы понимаем, что здесь недостаточно воли того бедного следователя... Если государство будет себя вести таким образом по отношению к гражданам, я думаю, что скоро наступит тот этап, когда люди просто разуверятся, что система существует, и будут ей сопротивляться. Этого допустить нельзя», - подчеркнула Томчук.

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Как заявил адвокат Корбана Андрей Богдан, события в зале судебных заседаний были борьбой старой и новой системы. «Это была борьба старого и нового. Она даже отражалась в уголовных кодексах – это старый Уголовный кодекс и новый. Неоднократно мы встречали случаи, когда говорили про одну и ту же статью закона, но каждый читает ее по-разному. Они живут этим старым кодексом, старой советской репрессивной системой, когда можно кого-то поймать без каких-либо документов, посадить в тюрьмы. Они не хотят перестраиваться. Они, имея новый закон, не используют его», - сказал он.

В свою очередь народный депутат Виталий Куприй поблагодарил всех, кто освещал последние события, происходившие вокруг Корбана. Он подчеркну, что в отношении Корбана произошло огромное количество нарушений закона.

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«Такого количества нарушений закона за последние годы не было. Лавина произвола, беззакония, незаконное задержание, незаконное содержание под стражей, пытки, вмешательства в систему правосудия, давление на суд, банальная попытка провести заседание в закрытом режиме, чтобы никто не видел, что происходит, это нонсенс... Но я благодарен общественности, которая приходила на заседания, благодарен журналистам», - сказал он.

Народный депутат Андрей Денисенко назвал эту ситуацию «политически заказным преследованием». «Это попытка расправы над лидером «УКРОПа» и той политической партии, которая взяла более 8% голосов избирателей на территории Украины на местных выборах», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать освобождения лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре проинформировали, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи суда). В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

5 ноября утром Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Корбану меры пресечения. После многочасового заседания суд вынес решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.