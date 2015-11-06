Защита Корбана настаивает, что ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения не может быть рассмотрено

Как сообщает корреспондент УНИАН, в начале ночного заседания, следователь прокуратуры настаивал, что в ходатайстве прокуратуры говорится об избрании Корбану меры пресечения без определения размера залога.

В этой связи, сторона защиты обратилась к суду с ходатайством о необходимости рассмотрения законности задержания Корбана.

Адвокат Оксана Томчук отметила, что ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Корбану не может рассматриваться.

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"Я считаю, что ходатайство не может рассматриваться, и в принципе подлежит возврату, и лицо подлежит немедленному освобождению... Письменное уведомление о подозрении вручается задержанному лицу не позднее 24-х часов с момента его задержания. В случае, если лицу не вручено извещение о подозрении после 24-х часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению", - заявила Томчук.

Она сообщила следственному судье, что первым, что проверила сторона защиты после получения для ознакомления материалов дела, так это наличие подозрения, которое должно было быть вручено подзащитному. "Я прошу вас ознакомиться с листом 202 и 242, где содержатся вроде бы два подозрения", - сказала адвокат.

В связи с этим она пояснила, что подозрение было составлено после первого задержания 31 октября, но в материалах производства отсутствует уведомление о подозрении.

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"Если суд исследует это сообщение о подозрении, то суд усмотрит отсутствие любой информации о факте вручения уведомления о подозрении нашему подзащитному. Данный документ не содержит никаких отметок относительно того, что наш подзащитный был ознакомлен с его содержанием", - сказала Томчук.

Адвокат заявила, что после повторного задержания, было составлено сообщение о новом подозрение от 4 ноября. В деле это 261 лист. "Данный документ так же не содержит никаких отметок о том, что этот документ объявлялся, вручался или в какой-то другой способ доводился до нашего подзащитного", - подчеркнула Томчук.

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В свою очередь, судья Лариса Цокол заявила, что "следственный судья на месте постановил признать ходатайство защитников преждевременным и таким, что требует решения в совещательной комнате по результатам рассмотрения представленных ходатайств и заявлений согласно статье 206 УПК Украины", - сказала судья Цокол.