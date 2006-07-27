Кабмин решил ликвидировать военные кафедры в ряде вузов

Кабинет Министров Украины решил ликвидировать кафедры военной подготовки в ряде высших учебных заведениях.

Текст соответствующего постановления Кабмина от 26 июля №1025 размещен на правительственном портале.

В частности, принято решение о ликвидации до 30 октября 2008 года кафедр военной подготовки при Академии муниципального управления (г. Киев), Государственной летной академии Украины (г. Кировоград), Днепропетровском национальном университете, Киевском национальном университете технологий и дизайна, Национальном аграрном университете Украины (г. Киев), Национальном транспортном университете (г. Киев), Национальном университете водного хозяйства и природопользования (г. Ровно), Национальной металлургической академии Украины (г. Днепропетровск); Одесской государственной академии строительства и архитектуры, Одесском государственном экологическом университете, Одесской национальной академии связи имени О. С. Попова, Одесской национальной морской академии, Одесской национальной юридической академии, Восточноукраинском национальном университете им. Владимира Даля (г. Луганск), Харьковском государственном техническом университете строительства и архитектуры, Черновицком национальном университете им. Ю. Федьковича, а также кафедр медицины катастроф и военной медицины при Запорожском институте усовершенствования врачей и Харьковской государственной медицинской академии последипломного образования.

До 30 октября 2009 года решено ликвидировать кафедру медицины катастроф и военной медицины Национального фармацевтического университета (г. Харьков), а до 30 октября в 2010 г. – Буковинского государственного медицинского университета (г. Черновцы), Винницкого национального медицинского университета имени Г. И. Пирогова, Днепропетровской государственной медицинской академии; Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького, Ивано-Франковского государственного медицинского университета, Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского (г. Симферополь), Луганского государственного медицинского университета, Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, Одесского государственного медицинского университета, Сумского государственного университета, Украинской медицинской стоматологической академии (г. Полтава), Ужгородского национального университета.

Постановление вступает в силу с 25 июня 2007 года.