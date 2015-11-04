На Закарпатье изъяли рекордную партию контрабандных сигарет

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления UФС в Закарпатской области.

Как отмечается в сообщении, 3 ноября работники налоговой милиции совместно с управлением СБУ в Закарпатской области провели осмотр территории одного из помещений в населенном пункте Виноградовского района. В результате было обнаружено и изъято табачные изделия с марками акцизного налога Украины и Российской Федерации.

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В целом в ходе проведения следственных действий изъято подакцизных товаров – табачных изделий, подготовленных к контрабандному перемещению через государственную границу Украины, в общем количестве 89 500 пачек.

Весь изъятый товар оценили примерно в 1 млн 750 тыс. грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к организации канала контрабанды табачных изделий за границу.

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За последние полгода это самая крупная партия контрабандных сигарет, выявленных в Закарпатской области, добавили в ведомстве.