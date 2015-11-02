В Одессе горожане несут цветы к Генконсульству РФ, выражая соболезнование в связи с погибшими в авиакатастрофе в Египте

Как передает корреспондент УНИАН, горожане складывают цветы под забором здания консульства, расположенного на Гагаринском плато. Помимо живых цветов, люди приносят детские игрушки и лампадки.

Пришедшие также оставляют раскрытыми листы бумаги с надписями: «Россия, мы скорбим вместе с тобой. Одесса», «Одесса с тобой» и т. д.

Часть игрушек и цветов прикреплено к забору, так как уже не помещаются на узком тротуаре.

Читайте такжеВ "Когалымавиа" заявили, что при падении экипаж полностью потерял контроль над самолетом

Среди скорбящих много идеологических оппонентов – патриоты Украины и пророссийски настроенные. Как отмечают пришедшие, погибшие над Синаем не виноваты в войне.

Как сообщал УНИАН, самолет A321 российской авиакомпании ”Когалымавиа”, выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября через полчаса после вылета, в 100 км к югу от административного центра египетской провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. На борту самолета находились 217 пассажиров, в том числе 4 граждан Украины, и 7 членов экипажа. Все они погибли.