В больницах остаются 8 украинцев, пострадавших в ДТП под Веной - посол

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКрупное ДТП в Киеве: Нетрезвый водитель врезался в машину полицейских, шестеро пострадавших

"Сейчас в больницах 8 человек из 14. Тяжелых, слава Богу, нет", - отметил он.

"На месте работают два украинских дипломата, но, учитывая разбросанность группы, их на всех не хватает", - добавил Щерба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 ноября, около 4:30 утра на одной из развязок на окружной дороге Вены пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП.

"Автобус с украинскими номерами слетел ночью с автобана рядом с Веной. 14 пассажиров, 10 пострадавших. Консул выясняет детали", - сообщил Щербо.

По его информации, автобус двигался по маршруту Неаполь-Вена.

Щерба также предположил, что авария произошла, поскольку водитель автобуса заснул за рулем.