В Сватово нашли тела двух саперов, которые погибли в результате пожара на складах ВСУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Это саперы инженерно саперного отделения из Волынской и Черкасской областей. «Бойцы числились как пропавшие без вести. Ребят нашли во время расчистки завалов на складах», – сказал заместитель председателя ОВГА Юрий Клименко.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тыс. 132 тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. Сразу стало известно о двух погибших - военном и гражданском.