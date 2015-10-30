В Сватово число пострадавших от взрыва возросло до 8 – Шкиряк

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает "112 Украина".

"Сегодня сил и средств МВД, ГосЧС, Минобороны, СБУ, Минздрава достаточно для того, чтобы адекватно реагировать на все вызовы. Конечно, вся помощь, которая необходима людям в эпицентре этого события и в самом Сватово, предоставляется. Делается все возможное для ликвидации", - отметил Шкиряк.

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По его словам, несмотря на то, что правоохранители отрабатывают несколько версий произошедшего, "надо воздержаться от констатации конкретики, поскольку реально можно будет говорить о версиях после того, как на месте трагедии, на месте возникновения пожара, на территории склада будут работать следственно-оперативные группы и комиссия, которая выяснит все возможные варианты".

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось более 3 тысяч тонн боеприпасов, начался пожар. Ранее в Госчс сообщили, что в результате трагедии погибли два человека, четверо травмированы.