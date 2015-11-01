Семьи украинцев погибших в авиакатастрофе на Синае прибудут в Санкт-Петербург
Родственники граждан Украины, погибших накануне в авиакатастрофе в Египте, прибудут в Санкт-Петербург в ближайшие дни.
Об этом "ТАСС" сообщили в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге, уточнив, что первая семья прилетит из Киева уже сегодня.
"По прилете у родственников погибших будут взяты пробы ДНК, необходимые для процедуры опознания", - сказали в диппредставительстве.
В консульстве рассказали, что "налажено взаимодействие с оперативным штабом по помощи родственникам погибших".
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В петербургском ГУ МЧС России сообщили, что "со всеми субъектами РФ и иностранными государствами (гражданами которых являлись погибшие) установлена связь и организовано оперативное взаимодействие".
Как сообщал УНИАН, на борту самолета А-321, следовавшего в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, находилось 224 человека. Среди пассажиров лайнера было 4 граждан Украины.