Ехануров частично не против льгот для СЭЗ и ТПР

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает целесообразным восстановление льготного режима налогообложения для свободных экономических зон и территорий приоритетного развития в части ввоза оборудования и технологий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я считаю, что, возможно, какие-то небольшие поправки нужно было бы еще принять. Но, касаться это должно исключительно оборудования и технологий. Конечно, если снова будут ножки Буша возить, как возили раньше, мы снова вернемся к тому, что было. А хотят ли этого люди?», – сказал премьер-министр.

При этом Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что среди законопроектов относительно восстановления льготного налогообложения, поданных на рассмотрение в Верховную Раду, есть «реваншистские», которые отстаивают интересы отдельных бизнес структур.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Верховная Рада Украины приняла предложенное Кабмином изменение в Госбюджет на 2005 года, которым, в частности, отменила льготы, ранее предоставленные для участников СЭЗ и ТПР. Министр финансов тогда объяснил необходимость таких действий тем, что уровень инвестиций в СЭЗ и ТПР составляет 11,5% всех инвестиций в Украину, а инвестиционные обязательства выполнены лишь на нескольких предприятиях.

24 июля Верховная Рада Украины приняла за основу постановление об Основных направлениях бюджетной политики (Бюджетную резолюцию) на 2007 год, внесенное народными депутатами Украины – членами парламентского комитета по вопросам бюджета Николаем АЗАРОВЫМ и другими. В документе, в частности, предусмотрено в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2007 год, учитывая негативные последствия ограничения функционирования специальных (свободных) экономических зон и специального режима инновационной деятельности технологических парков, возобновить деятельность эффективных инвестиционных и инновационных проектов с сохранением режима налогообложения, который действовал до 1 апреля 2005 года, обеспечив жесткую регламентацию порядка их реализации и усилив государственный контроль за выполнением соответствующих проектов.

В Украине существует 11 специальных (свободных) экономических зон и 9 территорий приоритетного развития.