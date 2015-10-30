Разбросанные снаряды и осколки: Журналист обнародовал фото с места сгоревшего склада в Сватово

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Слава Маричев, опубликовав фото с места происшествия.

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"Сватово. Возле склада все усеяно снарядами и обломками. Работают около сотни саперов - прочесывают поля, дороги, окрестности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате происшествия погибли 2 человека, есть случаи повреждения отдельных жилых домов и объектов инфраструктуры.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро из Сватово, где проживают почти 20 тысяч человек, самостоятельно выехало около 5 тыс. лиц.