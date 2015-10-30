В Сватово после взрывов повреждены десятки домов, жители прячутся в подвалах (фоторепортаж)

Фотографии города опубликовала в Facebook Луганская военно-гражданская администрация.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов, из-за срабатывания сигнальной ракеты возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. По данным ГСЧС, в результате происшествия погибли 2 человека и 4 травмированы.

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В пресс-службе Министерства обороны информируют, что, по уточненным данным, в результате пожара и детонации были травмированы четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, один гражданский человек погиб и один получил ранение.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро из Сватово, где проживают почти 20 тысяч. населения, самостоятельно выехало около 5 тыс. лиц.