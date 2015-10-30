Штаб АТО: в Сватово после локализации к эпицентру пожара допустят саперов

Об этом в эфире "112 Украина" заявил офицер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин. "Насколько мне известно, боеприпасы детонируют, но гораздо реже, чем ночью или вчера вечером, где-то, может, раз в час. Подошла техника, подошли танки, подошло все, что возможно, но тушение не может начаться, там состояние не настолько безопасное, чтобы могли подойти представители ГСЧС, а после того как пожар будет локализован и не будет взрывов, тогда туда будут допущены саперы", - рассказал он.

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По информации городского председателя Сватово Евгения Рыбалко, погибли два человека, четверо – ранены. "Погибла женщина - продавец магазина - от осколка снаряда. Также погиб мужчина. 4 раненых. Под завалами на территории артдивизийной базы лежит военный - живой, добраться до него нет возможности", - сообщил он.